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Летевший в Турцию российский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Турцию самолет российской авиакомпании Red Wings резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Летевший в Турцию российский самолет сменил курс и сел в другом месте
© Lenta.ru

Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 1 июня, с лайнером, следовавшим из Раменского в Анталью. Во время полета члены экипажа доложили о больном ребенке на борту, после чего капитан воздушного судна принял решение следовать в ближайший аэропорт.

В итоге самолет экстренно приземлился в авиагавани Самары. Отмечается, что посадка пассажирского лайнера прошла благополучно. О состоянии ребенка не сообщается.

Ранее стало известно, что у самолета Як-40 российского авиаперевозчика «АэроБратск» в Якутии разрушилось шасси во время приземления. Инцидент произошел в четверг, 1 июня, с пассажирским воздушным судном, направлявшимся из Братска в Олекминск.

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