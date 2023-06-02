Летевший в Турцию российский самолет сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Турцию самолет российской авиакомпании Red Wings резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

© Lenta.ru

Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 1 июня, с лайнером, следовавшим из Раменского в Анталью. Во время полета члены экипажа доложили о больном ребенке на борту, после чего капитан воздушного судна принял решение следовать в ближайший аэропорт.

В итоге самолет экстренно приземлился в авиагавани Самары. Отмечается, что посадка пассажирского лайнера прошла благополучно. О состоянии ребенка не сообщается.