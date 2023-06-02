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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Дагестане

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по республике, в результате происшествия пострадал один человек.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Дагестане
© globallookpress.com

Инцидент случился в здании № 18 по улице Омарова в однокомнатной квартире на седьмом этаже. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу. В ведомстве добавили, что выбиты три окна, других разрушений нет. Причины происшествия пока неизвестны.

В подмосковном Раменском произошел взрыв газа в жилом доме

Напомним, что 29 мая взрыв газа произошел в частном доме в селении Яндаре Нарзановского района Ингушетии. В результате пострадали два человека, в том числе ребенок. Их доставили в больницу в Назрани с ожогами различной степени тяжести.

Взрыв частично повредил дом. Обстоятельства происшествия выясняются. Следователи и прокуратура начали проверку.

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