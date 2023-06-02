Под Калугой упал неопознанный объект

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что утром 2 июня в лесу в Кировском районе региона упал «неопознанный объект». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в 06:45. После падения объекта произошел взрыв.

По данным властей региона, пострадавших нет, объекты инфраструктуры и жилые дома повреждений не получили.

В ночь на 2 июня глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что система ПВО региона сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском.