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В Калужской области упал «неопознанный объект» и произошел взрыв

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что утром 2 июня в лесу в Кировском районе региона упал «неопознанный объект». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Под Калугой упал неопознанный объект
© РИА Новости

Инцидент произошел в 06:45. После падения объекта произошел взрыв.

По данным властей региона, пострадавших нет, объекты инфраструктуры и жилые дома повреждений не получили.

В ночь на 2 июня глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что система ПВО региона сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и заявил, что город находится под надежной защитой военных.

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