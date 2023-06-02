Губернатор рассказал о ночных обстрелах Шебекино

Ночью обстрелы Шебекинского городского округа продолжались. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — сообщил глава российского региона.

Гладков добавил, что из-за регулярных обстрелов приграничных территорий власти продолжают вывозить детей в российские регионы. В частности, в пятницу, 2 июня, около ста человек отправятся в Липецкую область.