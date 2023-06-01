Безработного мужчину задержали за домогательства к 21-летней россиянке

В Санкт-Петербурге задержали 45-летнего безработного мужчину, домогавшегося 21-летней девушки на остановке. Об этом сообщает KP.RU.

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По данным издания, днем 12 мая на остановке по улице Комсомола фигурант напал на россиянку и приставал к ней. Полицейские возбудили дело по статье 132 («Насильственны действия сексуального характера») УК РФ.

Отмечается, что полицейским удалось поймать нападавшего на Индустриальном проспекте. Потерпевшая работает укладчицей в магазине бытовой химии.