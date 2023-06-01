Стало известно о пострадавших из-за взрыва беспилотника в Белгороде

Два человека пострадали из-за взрыва беспилотника в Белгороде. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

© Lenta.ru

По его словам, одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга в данный момент на пути в больницу на скорой помощи. Второй пострадавший получил легкие ушибы и отказался от госпитализации.

Гладков добавил, что в результате взрыва был поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа.