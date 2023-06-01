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Очевидцы сообщают о взрыве в Белгороде

Жители Белгорода сообщают о взрыве в районе Харьковской горы, передает Telegram-канал Baza.

«Улица Щорса перекрыта», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Shot, взрыв произошел у АЗС «Роснефти». В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей и витрин. На место прибыла скорая помощь, врачи оказывают помощь одному из местных жителей.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Губернатор заявил об обстреле Шебекино из "Града"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 1 июня, что «противника на территории области не было и нет, идет массированный обстрел». По его словам, пострадали восемь человек. Сейчас власти вывозят жителей из Шебекинского района, пункт временного размещения в Белгороде уже принял первую группу семей.

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