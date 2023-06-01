По данным Telegram-канала Shot, взрыв произошел у АЗС «Роснефти» . В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей и витрин. На место прибыла скорая помощь, врачи оказывают помощь одному из местных жителей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 1 июня, что «противника на территории области не было и нет, идет массированный обстрел». По его словам, пострадали восемь человек. Сейчас власти вывозят жителей из Шебекинского района, пункт временного размещения в Белгороде уже принял первую группу семей.