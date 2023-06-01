Что происходит в Шебекино: последние новости на сегодня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино. Согласно данным чиновника, пострадали восемь человек, погибших при этом нет. Редакция «Рамблера» разбиралась, что сейчас происходит в этом районе.

Обстановка в Шебекино сейчас

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Город Шебекино находится под непрекращающимся огнем с первых минут ночи 1 июня. В настоящее время, как сообщил Гладков, на месте обстрела работают росгвардейцы, военные, пограничники. По его словам, граждан активно вывозят в связи с большой угрозой для жизни.

Губернатор уточнил, что все пункты временного размещения готовы.

Как стало известно, трое жителей региона получили различные осколочные ранения, также один сотрудник полиции сломал плечевую кость. Кроме этого, травмы получил охранник моста.

В связи с обстрелами в многоэтажках разбиты окна, балконы, снарядами пробиты стены. Также повредились административные здания. В частности, один снаряд попал в крышу.

Гладков заверил, что при необходимости жители Шебекино будут пережидать обстрел в пункте временного размещения в «Белгород Арене».

На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

ТАСС/скриншот видео

Что говорят жители Шебекино

«Московскому комсомольцу» удалось побеседовать с жителями города и получить информацию о происходящем от них напрямую. Один из собеседников издания заявил, что в Шебекино нет ощущения безопасности.

«Уже спокойно на улицу не выходим. Каждый день по нам бьют. Чуть ли не каждую ночь что-то горит. Есть перебои со светом, водой, газом. Вечером идешь по улице — стоит чья-то машина. Утром на том же месте — обгоревший кусок металла в воронке», — заявил он.

Также житель города заявил, что мужчины поступают в данном случае «по-разному». Так, одни вывозят семьи подальше от этого места, другие остаются работать, вступают в местную оборону. Кроме того, по словам собеседника, некоторые пошли добровольцами в армию. Он указал на то, что постепенно «город пустеет».

Какие дополнительные меры были приняты в регионе после обстрелов

Как заявил Гладков, выпускников школ Шебекина Белгородской области в связи с обстрелами освободили от экзаменов. Он отметил, что доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Гладков подчеркнул, что сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов.

Что говорят об обстреле ВСУ по Шебекино в Кремле

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин постоянно получает информацию о ситуации в Шебекино от Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ и МЧС.