Журналиста Попкова назвали руководителем теракта в деле о гибели военкора Татарского
Журналисту Роману Попкову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно предъявили обвинение в руководстве терактом, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
Обвинение предъявлено по части 4 статьи 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта). Максимальное наказание по ней - пожизненное лишение свободы.
Попкова объявили в розыск. В СК заявили, что он живет на Украине.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал подписаны более 500 тысяч человек.
При взрыве также пострадали более 30 человек.
В причастности к взрыву обвинили петербурженку Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) - девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство.
Организаторами взрыва в ФСБ назвали украинские спецслужбы и их «агентуру из российских оппозиционеров».
По версии следствия, Попков переписывался Треповой в соцсетях и давал ей указания, касающиеся подготовки теракта.