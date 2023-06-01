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Журналиста Попкова назвали руководителем теракта в деле о гибели военкора Татарского

Журналисту Роману Попкову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно предъявили обвинение в руководстве терактом, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Журналиста Попкова назвали руководителем теракта в деле о гибели военкора Татарского
© globallookpress.com

Обвинение предъявлено по части 4 статьи 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта). Максимальное наказание по ней - пожизненное лишение свободы.

Попкова объявили в розыск. В СК заявили, что он живет на Украине.

Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал подписаны более 500 тысяч человек.

При взрыве также пострадали более 30 человек.

В причастности к взрыву обвинили петербурженку Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) - девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство.

Организаторами взрыва в ФСБ назвали украинские спецслужбы и их «агентуру из российских оппозиционеров».

По версии следствия, Попков переписывался Треповой в соцсетях и давал ей указания, касающиеся подготовки теракта.

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