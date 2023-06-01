Суд в Смоленске рассмотрит вопрос о передаче в Россию осужденной Сапеги

Промышленный суд Смоленска рассмотрит представление первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России о передаче осужденной в Минске россиянки Софьи Сапеги для отбытия наказания в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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1 июня в Пресненском суде Москвы прошло слушание. Суд принял решение направить представление о передаче в Россию Сапеги в Промышленный суд Смоленска, так как в в этом городе было последнее место регистрации женщины.

Ранее Белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство осужденной о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания.