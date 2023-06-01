Угрожавшая журналистам российская чиновница осуждена за взятки

Лилия Колкутина, бывший руководитель Читинского муниципального казенного учреждения «Городские дороги», признана судом виновной в получении взятки в особо крупном размере. Об этом Ленте.ру сообщил Егор Марков, официальный представитель Следственного управления СКР по Забайкальскому Краю.

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«Как установлено в ходе следствия и суда, Кучина в 2020-2022 годах получала взятки от руководителя читинского муниципального предприятия за оказание общего покровительства, содействие в беспрепятственном заключении и исполнении муниципальных контрактов по строительству и ремонту дорог в городе Чита. Общая сумма взяток, полученных Кучиной, составила свыше миллиона рублей», — рассказал Егор Марков.

Приговором суда Кучиной назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения малолетним ребенком Кучиной 14-летнего возраста. Из арестованного у нее имущества изъята сумма взятки.

Лилия Кучина хорошо известна в Чите — ранее она входила в состав оргпреступной группировки мошенников под руководством бывшего офицера КГБ СССР Игоря Колкутина, и в 2007 году была приговорена к условному сроку за мошенничество. Что не помешало ей стать руководителем муниципального предприятия — формально судимость погашена.