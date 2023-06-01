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Гладков опроверг информацию о пострадавших при обстреле автобуса в Шебекино

Информация о погибших при обстреле автобуса в Шебекино не подтверждается, он был пустой. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков опроверг информацию о пострадавших при обстреле автобуса в Шебекино
© T.me/tv360

По словам главы региона, Вооруженные силы Украины обстреляли город снарядами «Града».

«Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, - он пустой», - пояснил Вячеслав Гладков.

При этом, по его данным, в результате обстрела в округе есть пострадавший – это мужчина, у которого осколками была повреждена правая стопа.

«Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется», - подчеркнул губернатор.

Ранее Гладков заявил о ночном обстреле Шебекино, в результате которого пострадали пять человек. 31 мая была начата эвакуация жителей региона в связи с постоянными обстрелами. Уточнялось, что из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области уже удалось вывезти 300 детей. При этом, по словам губернатора, необходимо дождаться окончания обстрелов, чтобы обеспечить безопасность выезжающих людей.

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