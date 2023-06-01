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В Киеве арестовали не открывшего бомбоубежище охранника поликлиники

В Деснянском районе Киева был арестован охранник поликлиники, который не открыл бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

В Киеве арестовали не открывшего бомбоубежище охранника поликлиники
© Lenta.ru

Отмечается, что окружная прокуратура проводит следственные действия в самом медучреждении. В настоящий момент ведомство внесло в Единый реестр досудебных расследований «сведения по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия».

По словам жителей окрестных домов, охранник регулярно пренебрегал исполнением своих обязанностей. Они рассказали, что за последний месяц его неоднократно замечали за распитием алкоголя. Для того, чтобы открыть двери в укрытие, люди пытались достучаться до него в течение 15-20 минут.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в ночь на 1 июня в Киеве и Киевской области были слышны взрывы. По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», за несколько минут в городе было зафиксировано свыше 10 детонаций. Предположительно, ударам подвергались военные объекты.

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