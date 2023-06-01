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В Подмосковье сгорели 35 машин

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пожара в подмосковном Ногинске, в результате которого сгорели 35 машин. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье сгорели 35 машин
© РИА Новости

Пожар произошел на улице Карякин Луг.

"Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что в результате возгорания повреждены 35 транспортных средств. Пожар был незамедлительно локализован. Причина устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что пострадавших нет.

"Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в главке.

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