ФСБ вскрыла разведывательную акцию США на устройствах Apple

Федеральной службе безопасности (ФСБ) удалось вскрыть разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В сообщении говорится, что в ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявили аномалии, которые характерны только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловлены работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО).

ФСБ установила, что несколько тысяч телефонных аппаратов вышеуказанного бренда подверглись заражению.

Отмечается, что, помимо отечественных абонентов, служба выявила факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.

В ФСБ пришли к выводу, что американская компания Apple тесно сотрудничает с национальным разведсообществом, в частности АНБ США.