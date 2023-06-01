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ФСБ вскрыла разведывательную акцию США на устройствах Apple

Федеральной службе безопасности (ФСБ) удалось вскрыть разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ вскрыла разведывательную акцию США на устройствах Apple
© ТАСС

В сообщении говорится, что в ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявили аномалии, которые характерны только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловлены работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО).

ФСБ установила, что несколько тысяч телефонных аппаратов вышеуказанного бренда подверглись заражению.

Отмечается, что, помимо отечественных абонентов, служба выявила факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.

В ФСБ пришли к выводу, что американская компания Apple тесно сотрудничает с национальным разведсообществом, в частности АНБ США.

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Ранее «Известия» сообщили, что хакерской группировке LockBit, получившей известность благодаря своим вирусам-вымогателям, удалось создать первое вредоносное программное обеспечение (ПО) специально для компьютеров Apple Mac.

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