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МВД объявило в розыск журналиста Попкова

МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова, которого связывали с гибелью военкорра Владлена Татарского (Максима Фадеева) в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, следует из базы ведомства.

"Попков Роман Андреевич, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге

Ранее в сети появилась информация о том, что Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал Татарский, сообщила о том, что именно Попков попросил ее выполнить задание. Со своей стороны Попков подтвердил знакомство с Треповой, но заверил, что не давал ей указаний.

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