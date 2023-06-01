МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова, которого связывали с гибелью военкорра Владлена Татарского (Максима Фадеева) в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, следует из базы ведомства.
"Попков Роман Андреевич, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.
Ранее в сети появилась информация о том, что Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал Татарский, сообщила о том, что именно Попков попросил ее выполнить задание. Со своей стороны Попков подтвердил знакомство с Треповой, но заверил, что не давал ей указаний.