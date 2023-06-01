Пассажирка скончалась на борту во время рейса по маршруту Сочи - Челябинск

Женщина скончалась на борту "Уральских авиалиний", летевшему по маршруту Сочи - Челябинск. Об этом портал 74.RU сообщает со ссылкой на пассажиров и комментарий авиакомпании.

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По имеющимся данным, на борту "Уральских авиалиний" накануне случился инцидент. Пассажирка самолета, выполнявшего рейс по маршруту Сочи - Челябинск", скончалась во время полета.

Известно, что женщине было 45 лет. Эту информацию также подтверждает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Как рассказали в ведомстве, прокуроры уже начали проверку исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании.

По словам пассажиров рейса, люди в салоне самолете ревели, пока стюардессы делали все возможное, чтобы помочь потерпевшей. В авиакомпании заявили, что смерть россиянки была зафиксирована за 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска.