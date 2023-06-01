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Летевшая из Сочи в Челябинск 45-летняя пассажирка «Уральских авиалиний» умерла на борту

Женщина скончалась на борту "Уральских авиалиний", летевшему по маршруту Сочи - Челябинск. Об этом портал 74.RU сообщает со ссылкой на пассажиров и комментарий авиакомпании.

Пассажирка скончалась на борту во время рейса по маршруту Сочи - Челябинск
© Depositphotos

По имеющимся данным, на борту "Уральских авиалиний" накануне случился инцидент. Пассажирка самолета, выполнявшего рейс по маршруту Сочи - Челябинск", скончалась во время полета.

Известно, что женщине было 45 лет. Эту информацию также подтверждает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Как рассказали в ведомстве, прокуроры уже начали проверку исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании.

По словам пассажиров рейса, люди в салоне самолете ревели, пока стюардессы делали все возможное, чтобы помочь потерпевшей. В авиакомпании заявили, что смерть россиянки была зафиксирована за 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска.

Ранее сотрудница аэропорта погибла из-за запутавшихся на ленте багажа волос.

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