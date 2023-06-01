Глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о срочной эвакуации жителей Шебекинского округа - он заявил, что сейчас это было бы небезопасно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас в сети распространяется фейк - информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», - подчеркнул губернатор.

Гладков заявил, что власти готовы помочь выезжающим из города и разместить их на территории «Белгород Арены». Тех, кто не может самостоятельно туда добраться, он призвал обращаться в администрацию округа.

Губернатор заявил, что Шебекино находится «под непрекращающимся огнем»: по его данным, за ночь ВСУ трижды обстреливали из «Града» центр и окраины города.

По предварительной информации, пострадали пятеро человек. Полицейский получил открытый перелом плечевой кости, у двух женщин - осколочные ранения рук и ног, еще один пострадавший - охранник моста. Троих из пяти пострадавших госпитализировали.

В результате обстрела загорелся жилой частной дом, в многоквартирных домах Шебекино многочисленные повреждения окон и балконов, в некоторых домах снаряды пробили стены.

Накануне, 31 мая, Гладков сообщил, что по Шебекино нанесли массированный удар. В результате пострадали четыре человека.