$80.99+0.3186.50-0.01

Губернатор Гладков прокомментировал новости о срочной эвакуации Шебекино

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о срочной эвакуации жителей Шебекинского округа - он заявил, что сейчас это было бы небезопасно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас в сети распространяется фейк - информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», - подчеркнул губернатор.

Гладков заявил, что власти готовы помочь выезжающим из города и разместить их на территории «Белгород Арены». Тех, кто не может самостоятельно туда добраться, он призвал обращаться в администрацию округа.

Губернатор заявил, что Шебекино находится «под непрекращающимся огнем»: по его данным, за ночь ВСУ трижды обстреливали из «Града» центр и окраины города.

По предварительной информации, пострадали пятеро человек. Полицейский получил открытый перелом плечевой кости, у двух женщин - осколочные ранения рук и ног, еще один пострадавший - охранник моста. Троих из пяти пострадавших госпитализировали.

Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло

В результате обстрела загорелся жилой частной дом, в многоквартирных домах Шебекино многочисленные повреждения окон и балконов, в некоторых домах снаряды пробили стены.

Накануне, 31 мая, Гладков сообщил, что по Шебекино нанесли массированный удар. В результате пострадали четыре человека.

Губернатор подчеркнул, что ситуация в Шебекино ухудшается. Он рассказал, что в конце мая из Шебекинского и Грайворонского округов начали вывозить детей.

250
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий