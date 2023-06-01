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Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина выросло до пяти

Количество пострадавших при обстреле Шебекина в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до пяти. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло
© Пресс-служба губернатора Белгородской области/ ТАСС

"По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина, это охранник моста. Троих человек госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь, одной женщине оказана помощь на месте, дальнейшее лечение будет походить амбулаторно. Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу", - написал он.

Ранее губернатор сообщал о двоих пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.

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