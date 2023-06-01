В Новосибирской области нашли тело 59-летнего мужчины в озере

25 мая в Воронеже 17-летний юноша утонул в озере во время праздника по случаю дня рождения друга. Трагедия произошла а озере Большое в черте Воронежа. 17-летний юноша встретился с друзьями, чтобы отметить день рождения одного из них неподалеку от водоема. В какой-то момент он решил искупаться, но стал тонуть. Отмечается, что перед этим молодые люди вместе распивали спиртные напитки. Также 25 мая утонул пятилетний ребенок, купаясь в озере в Пермском крае. Известно, что дошкольник все это время находился без присмотра взрослых.