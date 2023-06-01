$80.99+0.3186.50-0.01

Бойцовская собака напала на ребенка на пляже в Нижнем Тагиле

Собака бойцовской породы напала на десятилетнего мальчика на общественном пляже в Нижнем Тагиле, полиция начала проверку по факту происшествия.

Бойцовская собака напала на ребенка на пляже в Нижнем Тагиле
© РИА Новости

Инцидент произошел в поселке Лая на Песчаном пляже. В сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», сообщается, что мальчик с другом шел после школы домой мимо пляжа, где прогуливалась хозяйка со своими собаками, которые были без поводков и намордников.

В какой-то момент бойцовский пес набросился и покусал мальчика, хощяйка собаки бросила истекающего ребенка на пляже и обвинила школьника, что он сам виноват в произошедшем.

Родители мальчика обратились в полицию, по факту происшествия проводится проверка.

Ранее семилетнего ребенка в Челябинске покусала бродячая собака.

Напомним, после серии нападений бродячих собак на детей, в Госдуме предложили жестче наказывать чиновников за нападения бездомных животных, ввести обязательную маркировку и учет питомцев, а также запретить самовыгул собак.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий