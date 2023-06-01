Бойцовская собака напала на ребенка на пляже в Нижнем Тагиле

Собака бойцовской породы напала на десятилетнего мальчика на общественном пляже в Нижнем Тагиле, полиция начала проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел в поселке Лая на Песчаном пляже. В сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», сообщается, что мальчик с другом шел после школы домой мимо пляжа, где прогуливалась хозяйка со своими собаками, которые были без поводков и намордников.

В какой-то момент бойцовский пес набросился и покусал мальчика, хощяйка собаки бросила истекающего ребенка на пляже и обвинила школьника, что он сам виноват в произошедшем.

Родители мальчика обратились в полицию, по факту происшествия проводится проверка.

Ранее семилетнего ребенка в Челябинске покусала бродячая собака.