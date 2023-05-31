В Курской области опровергли сообщения о прорыве диверсионной группы

Правительство Курской области в Telegram-канале опровергло сообщения о прорыве диверсионной группы в Кореневский район и об объявлении плана «Перехват».

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Соответствующую информацию, судя по скриншоту фейкового сообщения, рассылали людям от имени ФСБ России. «Новая дезинформация от ЦИПсО [Центр информационно-психологических операций]: в этот раз они пишут курянам от лица ФСБ. Не поддаемся панике, но сохраняем бдительность!» — говорится в публикации.