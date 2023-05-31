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В Польше заметили над аэропортом неопознанный дрон

В небе над варшавским аэропортом имени Шопена пилот турецкого самолета заметил неопознанный дрон. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

В Польше заметили над аэропортом неопознанный дрон
© CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk /

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 30 мая. Турецкий самолет, заходивший на посадку, пролетел на небольшом расстоянии от неопознанного беспилотника.

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Во время переговоров с диспетчером пилот воздушного судна рассказал, что заметил в небе над аэропортом дрон темного цвета. Диаметр аппарата, по его словам, составлял порядка 50 см.

Напомним, что в мае были зафиксированы три случая пролета дронов в районе польских аэропортов. Принадлежность аппаратов и цели их владельцев определить предположительно не удалось.

Ранее власти Польши прокомментировали инцидент с аэростатом, замеченным над территорией республики. По мнению официальных лиц, он мог выполнять разведывательную миссию.

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