В Польше заметили над аэропортом неопознанный дрон
В небе над варшавским аэропортом имени Шопена пилот турецкого самолета заметил неопознанный дрон. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 30 мая. Турецкий самолет, заходивший на посадку, пролетел на небольшом расстоянии от неопознанного беспилотника.
Во время переговоров с диспетчером пилот воздушного судна рассказал, что заметил в небе над аэропортом дрон темного цвета. Диаметр аппарата, по его словам, составлял порядка 50 см.
Напомним, что в мае были зафиксированы три случая пролета дронов в районе польских аэропортов. Принадлежность аппаратов и цели их владельцев определить предположительно не удалось.
Ранее власти Польши прокомментировали инцидент с аэростатом, замеченным над территорией республики. По мнению официальных лиц, он мог выполнять разведывательную миссию.