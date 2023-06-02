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Названа возможная цель атаки упавшего под Калугой беспилотника

Возможной целью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), упавшего в Калужской области, был нефтеперерабатывающий «Первый завод», расположенный в Дзержинском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации источника издания, дрон рухнул и взорвался в двух километрах от предприятия под Калугой.

Очевидцы отметили, что неизвестный объект в небе поразила ракета. Позже эксперты, осмотрев обломки беспилотника, пришли к выводу, что устройство соотносится с моделью советского Ту-141 «Стриж». Кроме того, специалисты допустили, что рухнувший дрон был начинен взрывчаткой.

Рухнувший возле российского нефтезавода дрон выжег гектар земли

При падении БПЛА в поле в Калужской области образовалась воронка 3 на 4 метра, выгорело несколько тысяч квадратных метров травы. Никто из людей не пострадал.

1 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о падении неопознанного объекта в лесу на территории Кировского района.

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