Пропавшую в Турции тюменскую татуировщицу нашли в больнице в Новосибирске

Пропавшую в начале мая татуировщицу из Тюмени Татьяну Чистякову нашли, об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» ее сестра Евгения. Telegram-канал Ural Mash пишет, что девушка оказалась в Новосибирске — в аэропорту ее задержали полицейские, а после отправили в больницу.

По информации Ural Mash, женщина прилетела в Сибирь в гости к сестре, но сразу из терминала ее увезли силовики, не оповестив близких девушки. После этого тату-мастера отправили в больницу. У нее диагностирована депрессия, Чистякова сильно истощена и почти ни с кем не разговаривает.