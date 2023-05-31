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Пропавшую в Турции тюменскую татуировщицу нашли в больнице в Новосибирске

Пропавшую в начале мая татуировщицу из Тюмени Татьяну Чистякову нашли, об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» ее сестра Евгения. Telegram-канал Ural Mash пишет, что девушка оказалась в Новосибирске — в аэропорту ее задержали полицейские, а после отправили в больницу.

Пропавшую в Турции тюменскую татуировщицу нашли в больнице в Новосибирске
© vk.com/lakrua

Благодарю всех, кто понял мою боль, и отреагировал, только благодаря Вам Тианку нашли, — написала женщина.

По информации Ural Mash, женщина прилетела в Сибирь в гости к сестре, но сразу из терминала ее увезли силовики, не оповестив близких девушки. После этого тату-мастера отправили в больницу. У нее диагностирована депрессия, Чистякова сильно истощена и почти ни с кем не разговаривает.

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