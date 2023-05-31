В Дагестане застрелили главу села

Сообщается, что информация о происшествии поступила по системе 112 от гражданина Таибова Садика Гаджибабаевича. Он погиб вследствие огнестрельного ранения в область сердца.

Как писала «Парламентская газета», 20 февраля в России пресекли деятельность преступной группы, похитившей свыше двух миллиардов рублей из средств Пенсионного фонда РФ, более 30 человек задержаны в Москве, Ингушетии и Северной Осетии. По данным ФСБ, в период с 2019 по 2021 год злоумышленники занимались незаконным перерасчетом пенсий жителям Ингушетии, которые не были об этом осведомлены.