В Дагестане застрелили главу села Рубас
В Дербентском районе Дагестана неизвестные застрелили главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации района.
Сообщается, что информация о происшествии поступила по системе 112 от гражданина Таибова Садика Гаджибабаевича. Он погиб вследствие огнестрельного ранения в область сердца.
«Подозреваемый в убийстве задержан. Дальнейшая информация уточняется», — цитирует РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
Позднее в региональном управлении Следственного комитета подтвердили факт задержания подозреваемого сотрудниками полиции.
Как писала «Парламентская газета», 20 февраля в России пресекли деятельность преступной группы, похитившей свыше двух миллиардов рублей из средств Пенсионного фонда РФ, более 30 человек задержаны в Москве, Ингушетии и Северной Осетии. По данным ФСБ, в период с 2019 по 2021 год злоумышленники занимались незаконным перерасчетом пенсий жителям Ингушетии, которые не были об этом осведомлены.