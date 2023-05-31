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В центре Москвы загорелся люксовый отель

В здании пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы случился пожар. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В центре Москвы загорелся люксовый отель
© globallookpress.com

Отмечается, что возгорание произошло в одном из ресторанов люксовой гостиницы во время жарки блюда на углях.

По данным источника, сотрудники заведения самостоятельно эвакуировали из столичного отеля 17 человек. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

В подмосковном Орехово-Зуево горит торговый центр «Феникс»

Ранее в Москве на территории гостиницы «Интерконтиненталь» вспыхнул пожар. Рядом с отелем загорелись стройматериалы.

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