Российская старшеклассница с ноги разбила лицо мальчику и попала на видео

В Екатеринбурге старшеклассница с ноги разбила лицо 13-летнему мальчику. Ее действия попали на видео, соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «E1.ru Новости Екатеринбурга».

На появившемся видеоролике видно, как юная россиянка во дворе жилого дома оскорбляет школьника при друзьях. Старшеклассница также требует, чтобы мальчик встал перед ней на колени и извинился. Затем она ударяет его ногой по лицу.

Позже на шум во дворе прибежала мать ребенка. Старшеклассница не стала убегать и объяснила свой поступок тем, что школьник обзывал ее и угрожал бросить камнем. Женщина обратилась в полицию.

По словам россиянки, школьницу многие ребята во дворе боятся и считают неадекватной. В правоохранительных органах произошедшее пока никак не комментировали.