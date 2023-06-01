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БПЛА упал и взорвался в приграничном российском поселке

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал и взорвался в районе поселка Найтоповичи Брянской области, расположенном в 70 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Беспилотник упал и взорвался в Брянской области
© РИА Новости

По сведениям издания, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.

Власти приграничного российского региона ситуацию пока никак не комментировали.

31 мая сообщалось, что Брянскую область атаковали около 10 дронов.

Большая часть устройств рухнула вблизи села Куршановичи Климовского района. Некоторые беспилотники были сбиты, другие — посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Тогда при атаке никто не пострадал. Кроме того, разрушений на земле не было зафиксировано.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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