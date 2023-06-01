Беспилотник упал и взорвался в Брянской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал и взорвался в районе поселка Найтоповичи Брянской области, расположенном в 70 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.

Власти приграничного российского региона ситуацию пока никак не комментировали.

31 мая сообщалось, что Брянскую область атаковали около 10 дронов.

Большая часть устройств рухнула вблизи села Куршановичи Климовского района. Некоторые беспилотники были сбиты, другие — посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Тогда при атаке никто не пострадал. Кроме того, разрушений на земле не было зафиксировано.