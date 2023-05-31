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МЧС по Московской области: в Орехово-Зуево горит торговый центр "Феникс"

В московском Орехово-Зуево горит торговый центр "Феникс". Об этом сообщает сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 31 мая в 08:48 часов.

В подмосковном Орехово-Зуево горит торговый центр «Феникс»
© РИА Новости

Возгорание произошло в здании торгового центра "Феникс" в городском округе Орехово-Зуево, на улице Парковская, дом 15. На месте работают 32 человека и 9 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается задымление на втором этаже торгового центра. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства.

В городской прокуратуре Орехово-Зуево отметили, что выясняют причины возгорания в здании торгового центра.

Ранее ТАСС сообщало о пожаре в здании двухэтажного склада по производству медицинского спирта в подмосковном селе Осташево на площади до 3 150 квадратных метров.

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