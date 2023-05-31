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В Белгородской области вывезут детей из приграничных районов

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 31 мая из Шебекинского и Грайворонского округов начали вывозить детей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Белгородской области вывезут детей из приграничных районов
© T.me/vvgladkov

Губернатор рассказал, что первые триста детей будут отправлены в Воронеж.

«Ситуация в Шебекино ухудшается», - подчеркнул глава региона.

Гладков заявил, что в ночь на 31 мая по Шебекино нанесли массированный удар. В результате пострадали четыре человека.

По словам губернатора, двоих доставили в больницу Белгорода: у мужчины осколочные ранения шеи и спины, он находится в тяжелом состоянии, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Еще две женщины отказались от госпитализации.

Гладков добавил, что снарядами «Града» в Шебекино выбило окна, повреждены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырех частных домах, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения получили 12 автомобилей.

В последние недели Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области подвергаются обстрелам. 29 мая в результате обстрела погиб мирный житель села Графовка. Гладков рассказал, что мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор его дома прилетел снаряд.

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