В Ростове-на-Дону произошел взрыв газа в многоквартирном доме

В пресс-службе ГУМЧС России по Ростовской области сообщили, что в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону взорвался газовый баллон. Об этом пишет РИА «Новости».

В результате происшествия пострадал мужчина 25 лет. Уточняется, что возникший после взрыва пожар уже был ликвидирован сотрудниками МЧС. В ведомстве также добавили, что информация о пожаре поступила в 19.46 по мск – огонь возник на первом этаже трехэтажного жилого дома на переулке Гельца, 33.

«По уточненной информации, произошел взрыв газового баллона при проведении работ по установке натяжного потолка. Пострадал один человек, мужчина 25 лет», – сообщили в ведомстве.

Подробностей о состоянии пострадавшего пока не поступало. В ГУМЧС также добавили, что взрыв не повредил соседние квартиры.