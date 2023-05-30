В Симферополе проводят проверку по факту падения дерева на женщину

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту падения дерева на женщину в Симферополе.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на надзорное ведомство.

Специалисты проверят соблюдение требований законодательства и оценят действия уполномоченных должностных лиц, коммунальных служб и организаций.

В настоящее время женщина находится в больнице.