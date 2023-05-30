В кабинете участкового и инспектора ПДН нашли взрывчатку

В поселке Оричи Кировской области в кабинете, который занимают участковый и инспектор ПДН, было обнаружено взрывчатое вещество. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, в служебных кабинетах проводилась проверка порядка. Под столом одного из сотрудников была найдена стеклянная бутылка емкостью 0,7 л, которая была закрыта пластиковой пробкой. Внутри обнаружили 203 гр. бездымного пороха, который используется в огнестрельном оружии и артиллерии.

В кабинете работают два сотрудника: местный участковый и инспектор ПДН.

Полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Устанавливается личность человека, оставившего взрывчатое вещество. Его могли как подбросить неизвестные, так и принести кто-то из сотрудников.