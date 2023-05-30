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В Мелитополе сработала система ПВО

Российские зенитчики отразили ракетные атаки на Мелитополь и Токмак, рассказал в своем Telegram-канале Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

В Мелитополе сработала система ПВО
© РИА Новости

Рогов отметил, что в Мелитополе прозвучало несколько взрывов. Один из них был очень мощным и объемным.

Общественный деятель пояснил, что причиной взрывов предварительно явилась попытка украинских военных нанести ракетный удар по населенному пункту.

«ПВО России отработало по летящим на мирный город ракетам», - уточнил Рогов.

Политик заметил, что российские ЗРК также отразили атаку ВСУ на Токмак. Он добавил, что на фоне обстрелов наблюдаются проблемы со связью.

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