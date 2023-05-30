В Мелитополе сработала система ПВО
Российские зенитчики отразили ракетные атаки на Мелитополь и Токмак, рассказал в своем Telegram-канале Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
Рогов отметил, что в Мелитополе прозвучало несколько взрывов. Один из них был очень мощным и объемным.
Общественный деятель пояснил, что причиной взрывов предварительно явилась попытка украинских военных нанести ракетный удар по населенному пункту.
«ПВО России отработало по летящим на мирный город ракетам», - уточнил Рогов.
Политик заметил, что российские ЗРК также отразили атаку ВСУ на Токмак. Он добавил, что на фоне обстрелов наблюдаются проблемы со связью.