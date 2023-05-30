В Таиланде погиб российский турист

Тело российского туриста было найдено рядом со зданием отеля. Об этом со ссылкой на пресс-службу городской полиции пишет Phuket News.

Жена погибшего рассказала правоохранителям, что прибыла с мужем в Таиланд 22 мая. После прибытия они разместились в одной из гостиниц Пхукета. Паре достался номер на четвертом этаже.

Во время отдыха мужчина «ушел в запой», постоянно запирался в номере, не пускал внутрь даже обслуживающий персонал.

Россиянка пояснила, что ходила на пляж одна. 29 мая она снова ушла купаться в одиночку и, когда вернулась, обнаружила, что машина скорой помощи увозит тело ее супруга. Врачи объяснили женщине, что ее муж по неизвестным причинам прыгнул с балкона.

В полиции уточнили, что труп был доставлен в медицинское учреждение для патологоанатомического исследования с тем, чтобы определить причину смерти.