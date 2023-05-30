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В Ростове-на-Дону при обрушении трибуны пострадали семеро детей и женщина

Семеро детей и женщина пострадали при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-Дону. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"Ростов-на-Дону, в 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала (ул. Пойменная, 2А) произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали восемь человек: семь детей и одна женщина. Женщина находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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