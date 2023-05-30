СМИ: экипаж самолета попытались ослепить лазером в Улан-Удэ
Экипаж лайнера, направлявшегося из Улан-Удэ в Харбин (Китай), попытались ослепить лазером во время взлета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, неизвестные два раза направляли луч в сторону кабины. Командир лайнера принял решение продолжать полет.
Посадка в Харбине прошла штатно.
16 мая в МВД сообщили, что экипаж самолета, прилетевшего из Красноярска в Иркутск, попытались ослепить лазером при посадке.
Руководитель полетов иркутского аэропорта сообщил в полицию, что некто направил лазер в сторону самолета в районе объездной дороги микрорайона Ново-Ленино. Лайнер благополучно совершил посадку.
Чуть раньше, в конце апреля, SHOT https://t.me/shot_shot/50755 сообщил, что неизвестные пытались ослепить лазером пилотов самолета, следовавшего из Сочи в Санкт-Петербург.