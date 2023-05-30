СМИ: экипаж самолета попытались ослепить лазером в Улан-Удэ

Экипаж лайнера, направлявшегося из Улан-Удэ в Харбин (Китай), попытались ослепить лазером во время взлета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, неизвестные два раза направляли луч в сторону кабины. Командир лайнера принял решение продолжать полет.

Посадка в Харбине прошла штатно.

16 мая в МВД сообщили, что экипаж самолета, прилетевшего из Красноярска в Иркутск, попытались ослепить лазером при посадке.

Руководитель полетов иркутского аэропорта сообщил в полицию, что некто направил лазер в сторону самолета в районе объездной дороги микрорайона Ново-Ленино. Лайнер благополучно совершил посадку.