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СМИ: экипаж самолета попытались ослепить лазером в Улан-Удэ

Экипаж лайнера, направлявшегося из Улан-Удэ в Харбин (Китай), попытались ослепить лазером во время взлета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

СМИ: экипаж самолета попытались ослепить лазером в Улан-Удэ
© globallookpress.com

По данным канала, неизвестные два раза направляли луч в сторону кабины. Командир лайнера принял решение продолжать полет.

Посадка в Харбине прошла штатно.

16 мая в МВД сообщили, что экипаж самолета, прилетевшего из Красноярска в Иркутск, попытались ослепить лазером при посадке.

Руководитель полетов иркутского аэропорта сообщил в полицию, что некто направил лазер в сторону самолета в районе объездной дороги микрорайона Ново-Ленино. Лайнер благополучно совершил посадку.

Чуть раньше, в конце апреля, SHOT https://t.me/shot_shot/50755 сообщил, что неизвестные пытались ослепить лазером пилотов самолета, следовавшего из Сочи в Санкт-Петербург.

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