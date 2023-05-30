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Главу Татарского НИИ агрохимии и почвоведения задержали по делу о мошенничестве

В Казани сотрудники республиканского управления экономической безопасности МВД задержали 46-летнюю директора Татарского НИИ агрохимии и почвоведения Елену Прищепенко, подозреваемую в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает «Бизнес-онлайн».

Главу Татарского НИИ агрохимии и почвоведения задержали по делу о мошенничестве
© Lenta.ru

По данным издания, силовики пришли к Прищепенко после того, как один из сотрудников сообщил о творящихся в стенах института хищениях. По словам мужчины, начальство выписывает завышенные премии и заставляет отдавать суммы наличностью. Очередная такая передача наличности руководству проходила под контролем силовиков, которые сразу после этого задержали директора учреждения.

Мошенническую схему с премиями следователям подтвердили еще четыре сотрудника института, в настоящий момент в деле фигурируют 480 тысяч рублей. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

24 апреля сообщалось, что Центральный районный суд Новокузнецка приговорил к девяти годам лишения свободы 46-летнего бывшего генерального директора юридической фирмы за мошенничество с материнским капиталом.

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