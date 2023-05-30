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Польское радио сообщило, что семья россиян прорвалась через границу из Польши в Белоруссию

Семья граждан РФ с детьми на автомобиле во вторник утром прорвалась через польский пограничный переезд в Тересполе на территорию Белоруссии. Об инциденте сообщила польская радиостанция RMF.

Семья россиян прорвалась через границу из Польши в Белоруссию
© EPA/TACC

По данным радиостанции, в автомобиле марки BMW со шведскими номерами находилась супружеская пара россиян с ребенком, а также еще двое детей со шведскими паспортами. После того как польский пограничник забрал у всех пассажиров паспорта для контроля, автомобиль рванул с места и, несмотря на пробитые колеса, доехал практически до середины моста, разделяющего Польшу и Белоруссию. Женщине с детьми удалось добежать до белорусской территории, мужчину задержали польские пограничники.

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Как выяснилось позже, дети со шведскими паспортами не имели права покидать территорию королевства.

Задержанному россиянину будет предъявлено обвинение в попытке незаконного пересечения польской границы.

Имена пассажиров автомобиля и другие подробности пока не сообщаются.

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