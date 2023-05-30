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На Пхукете российский турист погиб при падении с балкона отеля

Российский турист погиб при падении с балкона одного из отелей таиландского острова Пхукет. Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов во вторник подтвердил корреспондент ТАСС "факт смерти россиянина".

Российский турист погиб при падении с балкона отеля в Пхукете
© globallookpress.com

По его словам, "генконсульство будет заниматься репатриацией тела в установленном порядке".

Согласно данным портала "Новости Пхукета", информация о гибели 43-летнего уроженца Москвы поступила в полицию накануне. Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили тело россиянина под балконом одного из отелей острова. Осмотр трупа не выявил каких-либо подозрительных травм, в номере россиянина также не нашлось улик, указывающих на насильственную смерть. Опросив 39-летнюю супругу погибшего и сотрудников гостиницы, правоохранители выяснили, что у пары была продолжительная ссора на фоне употребления спиртного мужчиной.

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