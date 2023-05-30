Shot: Неопознанные объекты пролетели над самолетом «Победы»

Над самолетом авиакомпании «Победа», вылетавшим из Шереметьево, пролетели два неопознанных объекта. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Около 8.00 самолет вылетел из Москвы в Киров. Когда лайнер был на высоте порядка 900 метров, пилоты заметили два летательных аппарата. По слова членов экипажа, они двигались выше их на 150 метров во встречном направлении.

Пока неизвестно, связан ли инцидент с сегодняшней атакой дронов на Москву.