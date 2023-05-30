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Shot: Неопознанные объекты пролетели над самолетом «Победы»

Над самолетом авиакомпании «Победа», вылетавшим из Шереметьево, пролетели два неопознанных объекта. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Shot: Неопознанные объекты пролетели над самолетом «Победы»
© globallookpress.com

Около 8.00 самолет вылетел из Москвы в Киров. Когда лайнер был на высоте порядка 900 метров, пилоты заметили два летательных аппарата. По слова членов экипажа, они двигались выше их на 150 метров во встречном направлении.

Пока неизвестно, связан ли инцидент с сегодняшней атакой дронов на Москву.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Некоторые из них попали в жилые здания. Утром в Росавиации сообщили, что аэропорты Москвы и Московской области работают в штатном режиме, а аэропортовые службы и авиадиспетчеры осуществляют работу без особенностей.

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