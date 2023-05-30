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СМИ сообщают о задержании в Москве украинки, которая готовила вывоз детей

Источник РИА Новости в силовых ведомствах сообщил о задержании в Москве гражданки Украины, прибывшей в Россию с целью вывоза детей-сирот из новых регионов России за границу.

СМИ сообщают о задержании в Москве украинки, которая готовила вывоз детей
© globallookpress.com

Утверждается, что она планировала это сделать «по заданию связанного с СБУ фонда "Save Ukraine"».

В период с 23 по 27 сентября прошлого года проходили референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по их итогам. Тогда же были подписаны договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики. По подозрению в причастности к преступлениям задержали членов украинской диверсионной группы.

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