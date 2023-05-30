На Урале в водохранилище нашли тело пропавшей женщины
В Свердловской области завершили поиски жительницы поселка Флюс, которая вышла из дома 28 мая и бесследно исчезла.
"Обнаружено тело гражданки, ранее пропавшей без вести", - сообщил помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Максим Чалков.
Поисками свердловчанки 1971 года рождения занимались волонтеры и полицейские.
- Нашли женщину на Волчихинском водохранилище, недалеко от станции Флюс, примерно в двух с половиной метрах от берега, на приличной глубине, - рассказал официальный представитель регионального МВД Валерий Горелых.
Останки на поверхность подняли водолазы. В полиции уточнили, что признаков криминальной смерти на теле нет. Точную причину гибели женщины определит судмедэкспертиза.