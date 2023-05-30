$80.06+0.0985.90-0.02

На Урале в водохранилище нашли тело пропавшей женщины

В Свердловской области завершили поиски жительницы поселка Флюс, которая вышла из дома 28 мая и бесследно исчезла.

На Урале в водохранилище нашли тело пропавшей женщины
© Российская Газета

"Обнаружено тело гражданки, ранее пропавшей без вести", - сообщил помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Максим Чалков.

Поисками свердловчанки 1971 года рождения занимались волонтеры и полицейские.

- Нашли женщину на Волчихинском водохранилище, недалеко от станции Флюс, примерно в двух с половиной метрах от берега, на приличной глубине, - рассказал официальный представитель регионального МВД Валерий Горелых.

Останки на поверхность подняли водолазы. В полиции уточнили, что признаков криминальной смерти на теле нет. Точную причину гибели женщины определит судмедэкспертиза.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий