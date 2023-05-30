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Мосгорсуд оставил под стражей театрального режиссера Беркович

Мосгорсуд во вторник признал законным заключение под стражу режиссера Евгении Беркович по делу о пропаганде терроризма, передает корреспонент ТАСС.

Мосгорсуд оставил под стражей театрального режиссера Беркович
© ТАСС

"Постановление суда первой инстанции об избрании Беркович меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила постановление судья.

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Беркович приняла участие в заседании в режиме видеосвязи из СИЗО.

"Я непричастна к совершению преступления по той причине, что самого преступления не было", - заявила она.

Беркович подчеркнула, что спектакль, в котором следствие усмотрело пропаганду терроризма, был посвящен попытке разобраться в проблеме вовлечения женщин в исламский терроризм.

"Попытка разобраться в проблеме, понять ее - это не то же самое, что оправдывать происходящее или пропагандировать ее. Можно сравнить эту ситуацию с врачом, которому для лечения необходимо понять суть болезни", - сказала режиссер, подчеркнув, что спектакль представлял собой "диалог со взрослыми людьми о сложной проблеме".

Защита просила отменить решение об аресте Беркович, обосновывая это тем, что она имеет постоянное место жительства в Москве, положительные характеристики и приемных детей, которые в сложившихся условиях могут потерять свою семью.

Адвокат Ксения Карпинская рассказала, что приемных детей Беркович уже несколько раз брали и возвращали в другие семьи, при том, что они имеют врожденные психические заболевания, и отрыв их от приемной матери может нанести непоправимый вред здоровью.

В свою очередь представитель прокуратуры заявил в суде о законности принятого первой инстанцией решения.

"Прошу оставить решение суда первой инстанции без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - обратился к суду прокурор.

Суть дела

В отношении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Драматург Светлана Петрийчук написала сценарий.

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