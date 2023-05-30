Собянин: Эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой
Эвакуированным из-за атаки дронов москвичам разрешили вернуться в свои дома. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Градоначальник напомнил, что эвакуация граждан проводилась для беспрепятственной работы спецслужб. Первыми в квартиры смогут вернуться жители дома на Ленинском проспекте, разъяснил Собянин.
«Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств поврежденных БПЛА зданий», — написал он.
Кроме того, мэр Москвы дал поручение профильным специалистам в короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях.
Закончился один из самых обсуждаемых сериалов десятилетия «Наследники». Почему его финал сумел всех удивить?
Симптомы, причины и лечение сахарного диабета. Что такое сахарный диабет и как его распознать
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году? Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить