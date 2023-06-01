Собянин: все восстановительные работы в эвакуированных домах полностью завершены

Все ремонтные работы в эвакуированных домах столицы, которые подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 30 мая, завершены. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Провели все ремонтные работы в домах, жители которых были эвакуированы. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену поврежденных элементов в квартирах и подъездах», - говорится в сообщении.

Утром 30 мая несколько БПЛА атаковали жилые дома в Москве - на Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная и ул. Атласова в ТиНАО, здания получили незначительные повреждения. За медицинской помощью после происшествия обратились два человека, однако госпитализация им не потребовалась. Жителей временно эвакуировали. Всего, по данным Минобороны РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотников, все они были поражены.