Последствия атаки беспилотников на Москву

Во вторник утром Москва и Подмосковье подверглись налету БПЛА. В результате падения беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Минобороны России, столицу атаковали восемь дронов. Пять из них были сбиты при помощи ЗРПК "Панцирь-С" в Подмосковье, три выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. В ведомстве заявили, что за атакой на Москву стоит Киев.