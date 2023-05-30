Очевидица рассказала о моменте попадания БПЛА в дом в Новой Москве

Жительница Москвы, пожелавшая остаться анонимной, описала взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе столицы фразой «мы никогда в жизни такого не слышали». О моменте происшествия очевидица рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что рано утром беспилотник попал в квартиру на 25 этаже в доме по улице Атласова в поселении Московский. В результате ЧП в нескольких квартирах выбило оконные стекла. На месте происшествия работают экстренные службы.

Жительница Московского сообщила, что находилась в двух домах от места происшествия.

«Мы спали, это случилось примерно в 4:10, мы услышали сильный взрыв, все подлетели на кроватях, дети очень сильно испугались, мы вышли на улицу, но даже не сразу поняли, что случилось. Было очень страшно, такого сильного взрыва мы в жизни не слышали. Первыми прибыли пожарные расчеты, тогда мы уже увидели след на уровне 25 этажа», — поделилась женщина.

Другой местный житель сравнил звук пролетающего беспилотника с шумом от мопеда.

«В 4:15 услышал звук будто бы мопеда и через секунд 30 взрыв. Я живу поблизости от места происшествия, по прямой менее одного километра. Я не спал, окна были открыты, поэтому слышимость была хорошая, беспилотник пролетел над моим домом как будто бы», — рассказал другой местный житель.

Ранее утром 30 мая стало известно, что в жилой дом на Ленинском проспекте врезался беспилотник и влетел в квартиру на 14-м этаже. Хозяева помещения рассказывали, что это произошло около 04:20 утра. Аппарат попал в гостиную, комната оказалась разрушена. По данным Mash, залетевший в квартиру на Ленинском проспекте беспилотник нес на себе три взрывных устройства, но не сдетонировал.