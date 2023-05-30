В Киеве прокомментировали атаки дронов на Москву

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву. Об этом он написал в своем Twitter.

«К атакам отношения прямого, конечно же, не имеем», — сказал он.

Ранее в Минобороны России рассказали подробности атаки украинских беспилотников по домам в Москве.

В ведомстве заявили, что в атаке были задействовано восемь беспилотников.

Три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки на город беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) два человека обратились за медицинской помощью.