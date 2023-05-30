$80.06+0.0985.90-0.02

В Киеве заявили, что не имеют прямого отношения к атакам БПЛА на Москву

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву. Об этом он написал в своем Twitter.

В Киеве прокомментировали атаки дронов на Москву
© ТАСС

«К атакам отношения прямого, конечно же, не имеем», — сказал он.

Ранее в Минобороны России рассказали подробности атаки украинских беспилотников по домам в Москве.

В ведомстве заявили, что в атаке были задействовано восемь беспилотников.

Три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки на город беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) два человека обратились за медицинской помощью.

Он добавил, что, по информации от медицинских служб, в данный момент никто из жителей домов, которые были повреждены в результате атаки, серьезно не пострадал.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий